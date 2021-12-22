Отключение света в Ростове-на-Дону 22 декабря 2021 года: жители Западного микрорайона останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 22 декабря 2021 года: в середине недели жители Западного микрорайона останутся без электричества. Без возможности воспользоваться электроэнергией им предстоит просидеть в течение нескольких часов. Стоит отметить, что все отключения будут плановыми.

Донские энергетики рассказали, что отключения будут связаны с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 22 декабря, с 10 до 12 часов отключения ожидаются на ул. Зорге 46, 44, 44А/127; ул. Миллеровская 100/21; ул. Толмачева 109/27, 117, 128; ул. Кустанайская 115.

С 10 до 14 часов обесточат просп. Будёновский 98/67, 100, 100/б, 100/в, 100/г, 100/ж, 102, 102/а; Соборный 87/71, 89.

С 13 до 15 часов свет отключат на ул. Зорге 46, 44, 44А/127, 9, 42А/127; ул. Миллеровская 100/21; ул. Толмачева 117.

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