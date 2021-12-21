Отключение света в Ростове-на-Дону 21 декабря 2021 года: будут обесточены несколько районов города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 21 декабря 2021 года: в городе по плану будут обесточены разные районы. Горожане останутся без возможности воспользоваться электроприборами на несколько часов.

Донские энергетики рассказали, что отключения будут связаны с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 21 декабря, с 9 до 14 часов свет отключат на ул. Красноармейская 7, 40-92; пер. Халтуринский 81-95, 106-124; ул. М. Горького 57-73; пер. Братский 88.

С 9 до 17 часов обесточат просп. Королёва 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 6/6, 6/7, 8/2; ул. Добровольского 15/4; бул. Комарова 18/3; ул. Штахановского 19, 19/1 ,21, 21/2, 23, 23/1, 25А.

С 10 до 12 электричества не будет на ул. Стабильная 15/1, 15, 21/1; ул. Жмайлова 4/5.

С 10 до 14 часов отключения ожидаются на ул. Ленина 81, 81/а, 81/Б, 81/8; ул. Шеболдаева 6.

С 13 до 15 часов без света останутся жители ул. Стабильная 15/1, 15, 17/1; ул. Жмайлова 4/5.

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