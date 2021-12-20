Отключение света в Ростове-на-Дону 20 декабря 2021 года: горожан ждут новые отключения света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 20 декабря 2021 года: донскую столицу ожидают массовые отключения электричества. Свет планируется отключить в разных районах города. Без электричества горожанам придется провести несколько часов.

Стоит отметить, что все отключения электроэнергии будут плановыми, а связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 20 декабря, с 9 до 13 часов отключения ждут жителей пер. Полесский 1-87, 2-64; Второй переулок 87-135, 74-136; ул. Дранко 1-15, 2-14; пер. Андижанский 1-33; пер. Верхоянский 11-29, 60-62; пер. Хабаровский 51-97, 30-84; ул. Турксибская 51-79, 36-72; ул. Мечникова 31А, 31/106, 40-46, 72-108; ул. Белгородская 35-47; пер. Пятигорский 12-14, 11-15; ул. Павленко 20; ул. Курганная 44/1.

С 9 до 15 часов свет отключат в пер. Крепостной 128, 129, 139; ул. Красноармейская 143, 157; ул. Лермонтовская 174-194, 233.

С 9 до 16 часов электричества не будет на ул. Мечникова 49А, 112, 112 Г, 114; пер. Доломановский 129, 132, 132А, 134; 20 улица 56-104; 18 улица 2-4; 19 улица 67-69, 65-78, 85; пер. Доломановский 177-181.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Штахановского 11, 13, 15, 17, 19; ул. Вятская 25/100; ул. Андрея Сладкова 29-35, 70, 82-90, 63-65; ул. Калинина 59, 63-65, 74-78; ул. Крайняя 21-69, 26-76; ул. Осипенко 16-62; ул. Губаревича 39-117, 46-106; пер. Квартальный 1-9, 2-16; ул. 5-я Кольцевая 2; ул. 6-я Кольцевая 9; пер. Кузбасский 1-7, 2-8; ул. Профсоюзная 91-119, 119/1, 119/3, 121/1, 121/3, 216-296; ул. Разина 2-54, 3-9; пер. Силикатный 1-3, 2-8; ул. Ясная 33, 35а; ул. Губаревича 39, 4-48; ул. Минераловодская 144-146, 165; ул. Некрасовская 1-75, 4-74; ул. Скачкова 21-25, 26-30, 35-49; ул. Гусева 124-136, 169-175; ул. Дальневосточная 1-77, 14-68; пер. Олимпийский 12-64, 11-15; ул. Республиканская 143; ул. Скачкова 5-21, 2-26; ул. Чапаевская 1-75, 2-80; пер. Чухновский 16-22; ул. Российская 1, 2-14; ул. Курчатова 2А; пер. Тебердинский 1-37, 2-32; пер. Тувинский 6-58, 29, 47-55; ул. Куйбышева 17-25, 22-30; просп. Шолохова 240-242.

С 10 до 15 часов без электричества предстоит посидеть жителям ул. Крупской 82/2, 82/1, 81, 82/3, 82/4.

С 13 до 15 часов электроприборами не смогут воспользоваться жильцы домов на ул. Суворова 21-29, 24-30; просп. Чехова 31-35, 48-54.

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