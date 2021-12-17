Отключение света в Ростове-на-Дону 17 декабря 2021 года: в городе без электричества останутся сотни местных жителей

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 17 декабря 2021 года: в донской столице местных жителей ждут массовые отключения света. Без электроэнергии предстоит остаться жильцам сотен домов, расположенных в разных районах города. Отметим, что света не будет в течение нескольких часов.

Ростовские энергетики сообщили, что все отключения света будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 17 декабря, с 9 до 14 часов электричество отключат на ул. Курганная 61-85, 62-74; ул. Окраинная 2-6, 1-7; пер. Проектируемый 1-7; ул. Нансена 2-16.

С 9 до 16 часов света не будет в пер. Краснофлотский 22 секция Е, 4Д, 4Ж, 4Г; ул. Искусственная 29; 1, 2, 3, 4, 5 улицы; ул. Красноаксайская 2-18; ул. 43-я линия 16-48, 17-29; ул. 41-я линия 26-52, 23-47; ул. 39-я линия 35-77, 80-92; ул. 2-я Пролетарская 77-89, 56-66.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Капустина 16/1, 18/2, 20/1, 20/2, 22/2, 22/3, 22/4; ул. Борко 8/2; ул. Волкова 6/3; ул. Портовая 140-158, 164А, 164Б; ул. Днепростроевская 35, 37.

С 10 до 12 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Доватора 144/6, 144/11, 144/25, 207/6, 211, 225, 191/30; ул. Журнальная 18; ул. Западная 95/1, 103-117; ул. Персиковая 1/3, 25/3, 27-35, 2-36; ул. Пшеничная 13-15, 39; ул. Портовая 254-334; пер. 1-й Поселковый 7а, 30; пер. 2-й Поселковый 11.

С 13 до 16 часов без возможности воспользоваться электроприборами останутся жители пер. Семашко 48, 48А, 48Е, 50, 50А; пер. Газетный 51, 59.

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