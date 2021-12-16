Отключение света в Ростове-на-Дону 16 декабря 2021 года: масштабные отключения ждут горожан в середине недели

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Ростове-на-Дону 16 декабря 2021 года: в донской столице ожидаются массовые отключения электричества. Без света предстоит остаться жильцам сотен домов в разных районах города. Отметим, что электричества не будет на протяжении нескольких часов.

Ростовские энергетики отметили, что все отключения света плановые и связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 16 декабря, с 9 до 15 часов свет отключат на ул. Текучёва 39, 47-69, 98-138; 11-я улица 1-25, 6-40; 2-й переулок 20-42, 21-51; ул. Черепахина, 93-113, 72/16; ул. Скрыпника 27-37, 26-64; ул. Н. Ополчения 59-79, 32-110; пер. Приволжский 28-40, 11-15; 1-й переулок 39-45, 40-52; ул. Козлова 2-12, 1-15; ул. Нефедова 1-13, 2-18; ул. Зенитчиков 9-19, 10-20; пер. Конструкторский 1-3, 2; ул. Проезжая 3-9, 2.

С 9 до 16 часов отключения ожидаются на пер. Краснофлотский 22 секция Е, 4Д, 4Ж, 4Г; ул. Искусственная 29.

С 9 до 17 часов обесточат ул. 1-й Конной Армии 7А, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 15Б; просп. Шолохова 31А; просп. Космонавтов 1/26, 1Б; ул. Капустина 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 24/1, 26; парк «Дружба»; ул. Украинская 14-18, 21-41; пер. Хопёрский 41-75, 46-90; пер. Донецкий 65-87, 90-116; пер. Игарский 81-109, 80-108; пер. Днепровский 77-105, 76-108/1; пер. Беломорский 65-103; ул. Ленина 42, 42А, 42Б, 49А; ул. Ярослава Галана 1-31, 28-50; ул. Гаккеля 17-39, 20-34; ул.Тоннельная 9-33, 4-8А; ул. Кооперативная 51-69, 30-58; ул. Красина; ул. Профинтерна 11-35; ул. Караванная; пер. Короленко; пер. Макеевский; пер. Полюсный; пер. Стандартный; пер. Балтийский; ул. Димитрова 64-84, 51-61; ул. Коллективная 70-74, 73-81; ул. Молокова 1-35, 2-38; ул. Урожайная 11-33; ул. Новолесная 1-5; ул. Красносельская 80-90, 85-91; ул. Лесопарковая 80-90; ул. Мадояна 110, 139-163, 110/5, 110/6, 110/8, 110/13, 110/5а; ул. Макарова 36-52, 53-71; ул. Мичуринская 106-122; пер Снеговой 3-25, 46-68; пер. Сортовой 56, 47-53, 58-78; пер. Танковый 1-11, 2-12; ул. Томская 4-28, 1-31; ул. Челябинская 1, 7, 2-8; ул. Одесская 1-45, 2-46; пер. Петропавловский 1-11, 2-12; ул. Предботаническая 1-23; ул. Сормовская 2-14, 1-23; пер. Урупский 1-13, 2-14; ул. Челябинская 9-21, 8-22; пер. Араратский 14-44, 19-45; пер Вишнёвый 2-8, 1-9; ул. Ерёменко 12-20; ул. Мадояна 112-136, 165-187; ул. Макарова 20-26, 32; ул. Мичуринская 150, 128-172, 159-201; ул. Объединения 1-23, 2-24; пер. Урюпинский 1-9, 2-10.

С 9 до 18 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Шоссейная 51-172; ул. Шоссейная 1-49, 2-108.

С 10 до 13 часов без возможности воспользоваться электроприборами останутся жители ул. Кулагина 1; ул. Плеханова, 14; просп. Стачки 31-41, 41/1, 53, 59, 65.

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