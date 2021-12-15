Отключение света в Ростове-на-Дону 15 декабря 2021 года: будут обесточены десятки домов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Ростове-на-Дону 15 декабря 2021 года: в городе без электроэнергии предстоит остаться жителям десятков домов. Свет будет отключен на несколько часов. Обесточивания затронут всего один район города.

Ростовские энергетики отметили, что отключения электроэнергии будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, с 9 до 15 часов обесточат пер. Хабаровский 4-30, 37-51; пер. Рязанский 1-37, 2-44; ул. Белгородская 21-33, 22-34; ул. 12-го февраля 33-83, 26-42; 2-пер. 56-72, 73-85; ул. Культурная 1-63, 2-64; ул. Турксибская 39-49, 20-34; ул. Возрождения 80-94; ул. Карла Либкнехта 1-71, 2-90; ул. Раевского 51-63; пер. Пятигорский 1-7, 2-8; 2-й переулок 56-78, 67-87.

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