Отключение света в Ростове-на-Дону 14 декабря 2021 года: горожане останутся без электричества на несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 14 декабря 2021 года: в городе ожидаются массовые отключения света. Согласно данным энергетиков, обесточены будут разные районы города. Горожане останутся без возможности воспользоваться электроэнергией в течение нескольких часов.

Ростовские энергетики отметили, что отключения электроэнергии будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 14 декабря, с 9 до 15 часов свет отключат на ул. Муравьева 1-29, 2-26; пер. Яровой 1-9, 2-8; ул. Текучева 2-16; 9 Улица 1-25, 2-24; ул. Балочная 5-27; пер. Озимый 2-4; ул. Пестеля 3-53, 2-52; ул. Бондаренко 3-9, 2-8; ул. Маркова 8-24; ул. Волгоградская 9, 23/14; ул. 9 улица 1-25, 2-26 14.12.21 14.12.21 09=00 15=00

С 9 до 17 часов электричества не будет на ул. Орская 7А, 21, 23, 25, 27, 29; СТ «Природа»; пер. Ароматный 9; ул. Евдокимова 64-96; ул. Фурмановская 45-89, 56-80; ул. Краснокурсантская 45-67, 54-76; пер. Оренбургский 92-114; пер. Кошевого 31-75, 30-80; пер. Ялтинский 23-77, 30-84; пер. Батумский 25-71, 28-90; пер. Тбилисский 29-89, 58-96; пер. Грузинский 41-63, 40-66.

С 9:30 до 18 часов обесточат ул. Бородина 1-11, 2-10; ул. Котовского 10-18, 13-25; ул. Прудовая 1-37, 2-28; пер. Вёшенский 1-23, 2-8; ул. Доватора 2-34, 51; ул. Котовского 10-16, 29-45; ул. Латвийская 1-27, 2-24; ул. Лесная 34, 52б, 53-57; ул. Нарвская 1-25, 2-26; ул. Приамурская 1-21, 2-24; ул. Прибалтийская 1-23, 2-26; ул. Прудовая 1-27, 1-39, 2-16, 2а, 2-26; ул. Чайковского 1-23, 2-26; ул. Бессарабская 1-25, 2-26; ул. Доватора 17; ул. Ейская 1-11, 2-12; ул. Котовского 2-12, 9-27; ул. Кронштадтская 1-31, 2-34; ул. Кутузова 1-23, 2-18; ул. Лесная 26; ул. Литовская 1-27, 2-30; ул. Сестрореченская 1-31, 2-30; ул. Тюленина 1-23, 2-22; пер. Багряный 1-13, 2-14; ул. Главная 1-11, 2-16, 29-67, 32-42; пер. Лунный 1-9, 2-10; ул. Лучистая 1-23, 2-28; ул. Озарённая 1-35, 2-42; ул. Осенняя 1-67,2-44; ул. Прелестная 2-16; пер. Радостный 1-15, 2-16; ул. Клубничная 54; ул. Оливковая 2-4; ул. Цветная 2; ул. Цветочная 2-4, 38; СНТ «Светлый путь»; ДНТ «Любушкино» Мачтовая 13; ДНТ «Геолог»; Кооператив «Заря» Аккуратная 2; СНТ «Строитель»; СТ «Коммунар»; ТП «Дубровин»; СНТ «Донподход»; Романтичная 41; Доватора 57В, 59В.

С 10 до 12 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Портовая 370; ул. Магнитогорская 99В/19, 132-174, 69-99; пер. 3-й Поселковый 27-31, 38-40; ул. 2-я Володарского 237-289; ул. Кузнечная 161-271; ул. Судостроительная 41-43, 34-40; пер. Аэроклубовский 40-48, 41-47.

С 13 до 16 часов без возможности воспользоваться электроприборами останутся жители пер. Аэроклубовский 38а, 35-39; ул. Кузнечная 168-246; ул. Магнитогорская 81-85; ул. Портовая 336-422.

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