Отключение света в Ростове-на-Дону 13 декабря 2021 года: сотни горожан останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 13 декабря 2021 года: в донской столице сотням местных жителей предстоит остаться без электричества в самом начале рабочей недели. Свет будет отключен в разных районах города. Горожане будут сидеть без возможности воспользоваться электроэнергией в течение нескольких часов.

Ростовские энергетики отметили, что отключения электроэнергии будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, с 9 до 15 часов отключения света ждут жителей ул. Черепахина 33-91, 16-70; ул. Катаева 67-91, 46-70; ул. Варфоломеева 15-51, 32-70; пер. Приволжский 4-30, 1-13; 1-й переулок 1-39, 2-40; 2-переулок 19-21; ул. Малюгиной 3-61, 4-42; ул. Эстонская 49 А.

С 9 до 17 часов электричество отключат ул. Комсомольская 2-26, 1-11; ул. 23-я линия 2-10, 1-13; ул. 25-я линия 2-34, 1-37; ул. 27-я линия 2-18, 1-9; ул. 29-я линия 1-17, 2-14; ул. 31-я линия 5-17, 6-16; ул. 31-я линия 1-7, 2-8; ул. Мясникова 1-15; пл. Свободы 16-20; ул. Ереванская 1-7.

С 10 до 12 часов обесточат ул. Жмайлова 4/7, 4/6, 4/4, 4/11, 4/10, 4/12, 4/9, 4/3; ул. Пушкинская 120 А, 127; просп. Ворошиловский 40/128.

С 12 до 14 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Пушкинская 108-112, 120 А, 127-135; просп. Ворошиловский 40/128; просп. Соколова 33-43.

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