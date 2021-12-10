Отключение света в Ростове-на-Дону 10 декабря 2021 года: в конце недели тысяча жителей останется без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 10 декабря 2021 года: согласно плану, в этот день без электроэнергии останутся жители разных районов города. Без света предстоит просидеть в течение нескольких часов.

Ростовские энергетики отметили, что отключения электроэнергии связаны с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 10 декабря, с 9 до 14 часов свет отключат на ул. Таганрогское шоссе 120.

С 9 до 16 часов обесточат ул. Черевичкина 12-28; ул. Рябышева 11-33, 8-26; ул. Тюхряева 29-39, 28-38; ул. 30 линия 32-34, 29; ул. 32 линия 24-62, 19-59; ул. Комсомольская 44-80, 51-67; ул. 37 линия 2-8, 7-23; ул. 39 линия 1-33, 2-22; ул. Сарьяна 68; ул. 45 линия 2-14.

С 9 до 17 часов электричества не будет. на просп. Космонавтов 8/5; ул. Волкова 19/1, 29, 31, 31/1, 33, 35; просп. Коммунистический 21/1, 21, 21/2, 19, 19/1; ул. Прогрессивная 7, 7/1, 9; ул. Богданова 20-54, 21-71; ул. Подвойского 14-56, 3-33; ул. Городовикова 2-24, 35; ул. 29-я линия 79-131, 70-106; ул. 31-я линия 77-129, 78-132; ул. 33-я линия 77-141, 72-132; ул. 35-я линия 94-138.

С 10 до 12 часов отключения ожидаются на ул. Портовая 76-80, 80/1, 80/3, 93А, 97А; ул. Загорская 17, 24/1.

С 10 до 13 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Б. Садовая 15-19; пер. Братский 38-44.

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