Отключение света в Ростове-на-Дону 9 декабря 2021 года: в городе десятки местных жителей останутся без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 9 декабря 2021 года: жители разных районов Ростова останутся без электричества. Свет планируется отключить на несколько часов. Важно сказать, что все отключения будут плановыми.

Ростовские энергетики отметили, что отключения электроэнергии связаны с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, с 9 до 15 часов обесточат 20 улицу 1-43, 2-62; пер. Верхоянский 1-13, 40-46; ул. Скрыпника 65-101, 70-104; 18 улица 5, 2; 21 улицу 1-5, 2-28; пер. Тобольский 1-27, 2-32;ул. Дранко 15-75, 20-60; пер. Полесский 85; ул. 12 февраля 85-141; пер. Рязанский 47-81, 46-78; пер. Пятигорский 16-18.

С 9 до 17 часов без возможности воспользоваться электроприборами останутся жители пер. Карьерный 2-12; ул. Рыльского 1-7, 2-24; ул. Горсоветская 40-68, 57-79.

С 10 до 12 часов электричество пропадет на просп. Коммунистический 13, 11/2, 11/3, 11/5, 13/2, 13/3 13/5, 13/4, 11/4, 15, 10; ул. Прогрессивная 6-18; ул. 1-я Краснодарская 92/4Б, 92/5, 92/2, 92/1, 92/3, 92/6, 92/7, 90-94.

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