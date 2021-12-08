Отключение света в Ростове-на-Дону 8 декабря 2021 года: масштабные отключения ждут горожан

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Ростове-на-Дону 8 декабря 2021 года: жителей донской столицы ждут новые масштабные обесточивания. Свет планируется отключить в разных районах города. Без возможности воспользоваться электроприборами горожане останутся на несколько часов.

Ростовские энергетики отметили, что электричество будет отключено планово и связано это с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, с 9 до 15 часов электричества не будет на ул. Гайдара 13-17, 28-36; ул. Возрождения 15-25, 10-24; ул. Красногвардейская 53-79, 52-82, 88-112, 83-109; пер. Комиссаровский 1-5,2-4; ул. Самойловская 15-39, 26-34; ул. К.Либкнехта 1-2.

С 9 до 16 часов без света предстоит остаться жителям ул. Новостроевская 25-151, 32-158; пер. Конный 45, 56; ул. Марины Расковой 52-56; пер. Красной Звезды 47-67, 52-70; пер. Ударников 45-81, 56-82; пер. Молочный 69-83; ул. Книжная 43-123, 58-138, 170-194; ул. Детская 79-139, 72-136; пер. Гельца 37-113, 28-64; пер. Якуба Колоса 27-41, 32-46; ул. А. Блока 43-59, 38-52.

С 9 до 17 часов электроэнергия пропадет в домах на просп. 40 лет Победы 73, 73/4, 75/1А; ул. Миронова 4А, 4Б, 12-14,12/4 12/6, 12/7, 12/8, 12Г; Думенко 13Е; ул. Лелюшенко 6/12; ул. Дундича 2-62, 1-67; ул. Конституционная 66-106, 63-103; ул. 20-лет Октября 72-114, 81-125; ул. Кемеровская 70-114, 65-109; ул. Калужская 82-126, 103-159; ул. Глинки 98-152, 95-153; ул. Мурманская 96-164, 91-153; ул. Камская 92-152, 101-167; ул. Волжская 110-156, 101-147; ул. Брестская 2-36; ул. Карбышева 30-42; ул. 1-я Грамши 1-55, 2-66; ул. 2-я Грамши 35-91, 36-98; ул. Гончарова 2-38, 1-39; ул. Дундича 48-58; ул. Можайская 7-77; ул. 12 декабря 69-93, 94-118; ул. Физическая 9-11, 8-12; ул. Карбышева 9-35, 2-30; пер.Зимовниковский 2-12, 1-27; пер. Кузнецкий 1-51, 2-28; пер. Цокольный 1-5, 2-10.

С 10 до 12 часов обесточивания ожидаются на ул. Стабильная 11, 13, 21, 9Б.

С 13 до 15 часов света не будет на ул. Стабильная 11, 13, 21, 15А.

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