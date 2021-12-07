Отключение света в Ростове-на-Дону 6 декабря 2021 года: электричество будет отключено на несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 7 декабря 2021 года: в донской столице ожидаются новые отключения света. Электричества в разных районах города не будет в течение нескольких часов. Ростовские энергетики отметили, что электричество будет отключено планово и связано с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 7 декабря, с 9 до 15 часов обесточат ул. Б.Садовая 73; ул. Владикавказская 1-23, 2-28; ул. Красногвардейская 1-31, 2-32; ул. Бондаренко 16-22; ул. Волгоградская 1-23, 2-28; ул. Бондаренко 14, 14А, 14Б; ул. Текучёва 9-35, 18-66; ул. Муравьёва 2; ул. Булавина 1-11а; пер. Трудовой 2-10; пер. Артельный 5-9; пер. Громкий 1-11, 2-22; пер. Подсолнечный 1-9, ул. Балочная 12-34, 23-35.

С 9 до 17 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Вятская 65, 65/1, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 116; пер. Кристальный 5; СТ «Дружба» МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 6 декабря 2021 года: десяткам ростовчан предстоит остаться без света.

Без света в Ростове в начале недели останутся десятки горожан.