Отключение света в Ростове-на-Дону 6 декабря 2021 года: десяткам ростовчан предстоит остаться без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 6 декабря 2021 года: в донской столице в начале рабочей недели предстоит остаться без света десяткам ростовчан. Электричества не будет в течение нескольких часов. Обесточивания ожидаются в разных районах города, но все они будут плановыми.

Ростовские энергетики отметили, что электричество будет отключено в связи с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, С 9 до 15 часов света не будет на ул. Б.Садовая 73 и ул. Мечникова 39Б, 39В.

С 9 до 17 часов электричество отключат на ул. Комсомольская 2-26, 1-11; ул. 23-линия 2-10, 1-13; ул. 25-я линия 2-34, 1-37; ул. 27-я линия 2-18, 1-9; ул. 29-я линия 1-17, 2-14; ул. 31-я линия 5-17, 6-16; ул. 31-я линия 1-7, 2-8; ул. Мясникова 1-15; пл. Свободы 16-20; ул. Ереванская 1-7.

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