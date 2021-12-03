Отключение света в Ростове-на-Дону 3 декабря 2021 года: в городе обесточат сразу несколько районов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 3 декабря 2021 года: энергетики донской столицы анонсировали для местных жителей новые отключения света. Обесточены будут сразу несколько районов города. Просидеть без света им придется в течение нескольких часов.

Причиной массовых обесточиваний станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, с 9 до 16 часов света не будет на ул. Восточная 2-20, 9-13, 31-37, 30-48; просп. Кировский 88-90; ул. М. Горького 206, 214, 243-245; ул. Красноармейская 119; просп. 40 Лет Победы 96-246; ул. Пахотная 1-127, 20-182; пер. Молочный 88-93, 64-68; ул. Книжная 175, 175/69; пер. Руднева 75-83, 82-84; ул. Равенства 69-93, 66-84; ул. Гарибальди 83-85, 80-84, ул. Новостроевская 153-167, 162-184.

С 9 до 17 часов электричество отключат на ул. Ерёменко 81/1, 81/6; ул. Шишкина 1/2, 1/1; ул. Ленина 42, 42А, 42Б, 49А; ул. Ярослава Галана 1-31, 28-50; ул. Гаккеля 17-39; 20-34; ул.Тоннельная 9-33, 4-8А; ул. Кооперативная 51-69, 30-58; ул. Красина; ул. Профинтерна 11-35; ул. Караванная; пер. Короленко; пер. Макеевский; пер. Полюсный; пер. Стандартный; пер. Балтийский; ул. Малиновского 18, 14; ул. 2-я Краснодарская 163.

С 13 до 21 часа обесточат пер. Семашко 48, 48А, 48Е, 50, 50А; пер. Газетный 51, 59.

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