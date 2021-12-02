Отключение света в Ростове-на-Дону 2 декабря 2021 года: десяткам дончан предстоит остаться без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 2 декабря 2021 года: новые отключения электричества затронут десятки местных жителей. Ростовчанам предстоит просидеть без на протяжении нескольких часов. Стоит отметить, что обесточены будут разные районы города.

Причиной массовых отключений донские энергетики назвали проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 2 декабря, с 9 до 12 часов свет отключат в пер. Защитный 4-10, 1-11; пер. Кавалерийский 8, 16, 11; ул. Межевая 2-78, 1-87; пер. Моторный 1-23, 2-20; ул. Нагорная 2-86, 1-71; ул. Привокзальная 15/9; ул. Профсоюзная 45, 6-98; пер. Солдатский 1-13, 2-14; ул. Балашовская 12-14, 9-11; ул. Вагулевского 4-18, 9-29; ул. Трудящихся 1-47, 2-44; пер. Ярославский 24-26, 19-29.

С 9 до 13 часов электричество отключат на ул. Б.Садовая 107, 111-113; просп. Кировский 35-41, 36; ул. Суворова 52-62, 36.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Мясникова 101; ул. Сквозная 29-87, 28-84; ул. Пулковская 27-73, 26-78; ул. Новгородская 27-79, 32-74; ул. Кадровая 35-71, 34-92; ул Керамическая 1-13, 6-12; пер. Кафельный 1-19, 2-18; пер. Паровозный 7-31, 8-26; пер. Поворотный 5-21, 14-22; ул. Ерёменко 85/6, 87, 87/2, 87/3, 85, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/7.

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