Отключение света в Ростове-на-Дону 1 декабря 2021 года: ростовчан ждут масштабные отключения света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Ростове-на-Дону 1 декабря 2021 года: в донской столице несколько районов останутся без электроэнергии. Электричество будет отсутствовать в течение нескольких часов. Причиной массовых отключений донские энергетики назвали проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 1 декабря, с 8:30 до 16 часов свет отключат на просп. 40 летия Победы 96-246; ул. Пахотная 1-127, 20-182; пер. Молочный 88-93, 64-68; ул. Книжная 175, 175/69; пер. Руднева 75-83, 82-84.

С 9 до 16 часов ожидаются отключения на ул. Станиславского 8А, 10/11-13; просп. Коммунистический 2, 2/1, 2/2, 2/3; просп. Стачки 191/14; ул. Тружеников 16, 18, 20, 22.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Комсомольская 2-26, 1-11; ул. 23-я линия 2-10, 1-13; ул. 25-я линия 2-34, 1-37; ул. 27-я линия 2-18, 1-9; ул. 29-я линия 1-17, 2-14; ул. 31-я линия 5-17, 6-16; ул. 30-я линия 2-8, 1-11; ул. 31-я линия 1-7, 2-8; ул. Мясникова 1-15; пл. Свободы 16-20; ул. Ереванская 1-7; ул. Ченцова 4-10; ул. Налбандяна 1-25, 2-22; ул. Мурлычева 7-27, 6-26; ул. 20-я линия 8-14, 7-11; ул. 22-я линия 16-42, 9-43; ул. 24-я линия 1-23, 2-18; пл. Базарная 4Б; ул. Ерёменко 85/6, 87, 87/2, 87/3, 85, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/7.

С 9 до 18 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Андрея Сладкова 29-35, 70, 82-90, 63-65; ул. Калинина 59, 63-65, 74-78; ул. Крайняя 21-69, 26-76; ул. Осипенко 16-62; ул. Губаревича 39-117, 46-106; пер. Квартальный 1-9, 2-16; ул. 5-я Кольцевая 2; ул. 6-я Кольцевая 9; пер. Кузбасский 1-7, 2-8; ул. Профсоюзная 91-119, 119/1, 119/3, 121/1, 121/3, 216-296; ул. Разина 2-54, 3-9; пер. Силикатный 1-3, 2-8; ул. Ясная 33, 35А; ул. Губаревича 39, 4-48; ул. Минераловодская 144-146, 165; ул. Некрасовская 1-75, 4-74; ул. Скачкова 21-25, 26-30, 35-49; ул. Гусева 124-136, 169-175; ул. Дальневосточная 1-77, 14-68; пер. Олимпийский 12-64, 11-15; ул. Республиканская 143; ул. Скачкова 5-21, 2-26; ул. Чапаевская 1-75, 2-80; пер. Чухновский 16-22.

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