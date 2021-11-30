Отключение света в Ростове-на-Дону 30 ноября 2021 года: ростовчане на несколько часов останутся без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 30 ноября 2021 года: в городе несколько районов останутся без электричества. Света не будет в течение несколько часов. Причиной обесточиваний энергетики назвали проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 30 ноября, с 9 до 16 часов свет отключат на ул. Станиславского 8А, 10/11-13.

С 9 до 17 часов электричества не будет на ул. Пугачёва 25-47, 28-46; ул. Молодёжная 61-83, 62-78; ул. Грисенко 7-17, 8-16; ул. Лихачёва 3-15, 4-12.

С 9 до 18 часов обесточат пер. Археологический 2-6; ул. Всесоюзная 7-137, 6-162; пер. Милютинский 6, 6А; пер. Миусский 6-8, 21-31, 34-38, 46, 33-35; ул. Набережная 3-27, 47-165, 64; пер. Пржевальского 1-7, 4-8; пер. Ремонтненский 37-41, 42-52; пер. Урицкого 4, 7-11; ул. Циолковского 30; пер. Юношеский 2-4, 1-5; пер. Молодогвардейский 3-23; пер. Промысловый 2-16, 1-17; пер. Станционный 2-6, 3-11; пер. Фиолетова 2-16, 1-17.

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