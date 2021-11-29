Отключение света в Ростове-на-Дону 29 ноября 2021 года: в городе обесточат сразу несколько районов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 29 ноября 2021 года: в последний осенний понедельник нынешнего года без электричества останутся десятки местных жителей. Причиной массовых отключений станет проведение технических работ. В связи с этим свет потухнет на несколько часов в разных районах города. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 29 ноября, с 9 до 16 часов свет отключат на ул. Б. Садовая 79-83; ул. Чехова 31-35, 48-52; ул. Филимоновская 102-122, 128, 141-153; ул. Черепахина 275-279, 248-252; ул. Катаева 278-282, 319-323; просп. Ворошиловский 105; пер. Семашко 99/248-115, 110-122, 118/260; ул. Варфоломеева 243А.

С 9 до 17 часов обесточат ул. 40-я линия 60-84, 17-41; ул. Тюхряева 56-66, 61-77; пер. Клавишный 2-18; ул. Закруткина 20, 23, 30/25, 38/22; ул. 7-я линия 21/40; ул. 11-я линия 9/27, 5/4, 25; ул. 13-я линия 6, 8; ул. Советская 22; ул. Кадровая 35-71, 34-92; пер. Кафельный 1-19, 2-18; пер. Паровозный 17-37, 16-26; пер. Поворотный 15-19, 18-22; ул. Ленина 42, 42А, 42Б, 49А; ул. Ярослава Галана 1-31, 28-50; ул. Гаккеля 17-39; 20-34; ул. Тоннельная 9-33, 4-8А; ул. Кооперативная 51-69, 30-58; ул. Красина; ул. Профинтерна 11-35; ул. Караванная; пер. Короленко; пер. Макеевский; пер. Полюсный; пер. Стандартный; пер. Балтийский.

С 9 до 18 часов электричества не будет на ул. Андрея Сладкова 41-79, 94-172; ул. Быковского 2-46; ул. Манежная 60-92, 67-101; ул. Мичуринская 1-23; ул. Петрозаводская 1-87, 2-92; ул. Рижская 24/94, 68-116, 63-95; ул. Содружества 2-60, 1-27; ул. Череповецкая 47-79, 48-78, 80/10; ул. Благодатная 122-152, 129-161; ул. Зорге 42; ул. Калинина 145-147, 160-192; ул. Кустанайская 81-113, 82-106; ул. Миллеровская 66-108, 73-129; ул. Развиленская 81-105, 82-114; ул. Смоленская 75-103, 82-108; ул. Толмачева 79-117, 92-126.

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