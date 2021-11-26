Отключение света в Ростове-на-Дону 25 ноября 2021 года: десятки горожан останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 25 ноября 2021 года: энергетики Ростова предупредили ростовчан о новых отключениях света. Света не будет в десятках домов по городу. Ростовчане не смогут воспользоваться электроэнергией на протяжении нескольких часов подряд.

Причиной таких масштабных обесточиваний назвали проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 26 ноября, с 9 до 16 часов обесточат ул. Богданова 20-54, 21-71; ул. Подвойского 14-56, 3-33; ул. Городовикова 2-24, 35; ул. 29-я линия 79-131, 70-106; ул. 31-я линия 77-129, 78-132; ул. 33-я линия 77-141, 72-132; ул. 35-я линия 94-138; ул. Вятская 45/1; ул. Новостроевская 25-151, 32-158; пер. Конный 45, 56; ул. Марины Расковой 52-56; пер. Красной Звезды 47-67, 52-70; пер. Ударников 45-81, 56-82; пер. Молочный 69-83; ул. Книжная 43-123, 58-138, 170-194; ул. Детская 79-139, 72-136; пер. Гельца 37-113, 28-64; пер. Якуба Колоса 27-41, 32-46; ул. А. Блока 43-59, 38-52.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 25 ноября 2021 года: масштабные отключения электричества ждут ростовчан среду недели.

Среди недели донские энергетики обесточат несколько районов города.