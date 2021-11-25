Отключение света в Ростове-на-Дону 25 ноября 2021 года: масштабные отключения электричества ждут ростовчан среду недели

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 25 ноября 2021 года: энергетики донской столицы анонсировали для ростовчан новые отключения света. Горожан ждут довольно масштабные отключения . Света не будет в сотнях домов по городу. Ростовчане не смогут воспользоваться электроэнергией на протяжении нескольких часов подряд.

Причиной таких масштабных обесточиваний назвали проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 25 ноября с 9 до 16 часов, отключения света ожидаются на ул. Восточная 11-13, 31-37; пер. Крепостной 103А, 105/48; ул. Красноармейская 240; ул. М.Горького 206, 214, 243-247; ул. Б.Садовая 79-83; ул. Чехова 31-35, 48-52; ул. Ерёменко 87/1; ул. Малиновского 76, 76/1, 76/2, 78, 78/1, 78Б, 78В; ул. Доватора 243/42.

С 9 до 17 часов обесточат просп. 40 лет Победы 63/5, 65/5, 67/6, 67/7, 69/3, 69/4, 69/5; ул. Алябьева 19-35, 10-40; ул. Мусоргского 2-14; ул. Каштановая; ул. Липовая; ул. Гераневая; пер. Врубеля 1-19, 2-20; пер. Васнецова 1-15, 10-16; ул. Шостаковича 1-13; ул. Цезаря-Кунникова 14-26 , 11-21; ул. Немировича-Данченко 41-75, 44-74; ул. Калитвинская 11-17; ул. Подъездная 1-35, 2-28; ул. Шеболдаева 28-32; пер. Педагогический 30-48, 33-47; пер. Каляевский 36-54, 29-47; пер. Орджоникидзе 24-54, 51-69; пер. Ашхабадский 23-55, 22-40; пер. Боевой 46-64, 37-55; пер. Энергетиков 6, 8; пл. Театральная 11; ул. Варфоломеева 378; ул. Варфоломеева 313-327, 354-372; просп. Театральный 93-107; ул. Черепахина 328-344; ул. Текучева 336-344; ул. Катаева 405-419, 360-370; ул. Малюгиной, 334,297; пер. Нахичеванский 73, 77-81, 84-104.

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