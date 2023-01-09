В Ростове жители части Северного и Темерника остались без отопления из-за проблем на котельной

Люди оставались без тепла при температуре около -14-17 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове-на-Дону жители части Северного микрорайона и Темерника пожаловались на отсутствие отопления вечером 8 января. Эту ситуацию уже прокомментировали городские власти.

- На котельной по улице Миронова, 12/5 временно прекращали подачу газа на узле. Сейчас давление восстановлено, параметры температуры отопления приходят в норму, - прокомментировали в администрации донской столицы.

Причины, по которым у местной котельной возникли проблемы с газоснабжением, не уточнили. Отметим, что люди оставались без тепла при температуре около -14-17 градусов.

Добавим, это не единственное подобное происшествие. Также вчера в Ростове-на-Дону жители 33 домов находились без отопления из-за дефекта трубопровода на Соколова, 45. По данным МЧС, аварийно-восстановительные работы на этом участке уже завершены.

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