Жители нескольких улиц Ростова на сутки останутся без воды

Отключения планируют на Зеленой, Зои Космодемьянской и на Шолохова Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону жителей нескольких улиц на сутки оставят без воды. Ресурс не будут подавать с 8:30 часов 30 марта до 8 часов 31 марта, сообщили в компании «Ростовводоканал».

Отключения произведут:

- на проспекте Шолохова от здания № 191 до 211, в домах на Шолохова, 264, 264/1, 264/2, 266, 266/1, 266/2 и 266/3;

- на улице Зеленой от № 1 до № 29;

- в детском саду на улице Зои Космодемьянской, 47.

Добавим, причина коммунальных ограничений - реконструкция водопроводной линии.

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