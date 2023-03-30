В марте - верба, в мае - сирень: какие цветущие растения мучают ростовских аллергиков почти восемь месяцев

Тополиный пух способствует широкому распространению аллергической пыльцы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наибольшее число обращений к врачам-аллергологам по поводу сезонных аллергий фиксируются в Ростовской и Свердловской областях, а также в Северо-Кавказском регионе. Об этом говорят ученые Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России.

Известно, что в Ростовской области активное цветение отдельных видов начинается весной и заканчивается глубокой осенью. О том, как распознать симптомы аллергии и что делать, эфире радио "Комсомольская правда-Ростов-на-Дону" рассказала руководитель скорой медицинской помощи города Новочеркасска Олеся Ветрова.

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- Вот сейчас время сезона начнется, - рассказывает специалист. - Нас часто вызывают люди, которые страдают аллергией. Они знают о своей проблеме и знают, как с ней бороться. А вызывают скорую помощь, когда аллергическая реакция развивается слишком быстро: когда человек уже не может сам с ней справляться.

Важно знать, что симптомы сезонной аллергии можно очень легко спутать с ОРВИ – это насморк, чихание, зуд в носу, покраснения и воспаленные глаза. Поэтому начинающие аллергики обращаются к врачу очень поздно. А ведь течение этого заболевания отличается от обычной простуды.

Если, скажем, у взрослого или ребенка высокая предрасположенность к аллергии, и он заболевает каждый год в одно и то же время, то 95% случаев - это аллергическая реакция. Опять же, если на улице вы начинаете чихать, у вас течет из носа, а дома все эти симптомы уходят, скорее всего это тоже аллергия.

ТРИ ЛЕЧЕБНЫХ КИТА

- Лечение и профилактика аллергии основаны на трех принципах, - продолжает врач. - Первый – прекращение или уменьшение контакта с аллергеном. Даже, если мы лечим симптомы аллергии, необходимо все равно избегать аллергена. Например, если аллергия на пыльцу, по возможности, во время цветения нужно оставаться внутри помещения, закрыть окна и двери.

Второй: нужно сделать гипоаллергенным свой быт. После каждого выхода на улицу, снимать и стирать верхнюю одежду, принимать душ после прогулок, как можно чаще проводить влажную уборку, промывать нос солевым раствором хотя бы раз в день. А еще обязательно промыть глаза, прополоскать горло.

Третий: к сезону аллергии нужно готовиться заранее. За одну-две недели до начала цветения растений начинать пить антигистаминные препараты, но при этом делать это под контролем врача.

Ну, и наконец, здоровый образ жизни, правильное питание, полноценный сон, дозированная физическая нагрузка, закаливание, отказ от курения – все эти действия помогут, если не нейтрализовать, то существенно облегчить аллергенный период.

Важно помнить, что ни в коем случае нельзя прибегать к самолечению и применению народных рецептов. Больные должны знать, что для них находятся под полным запретом различные травяные сборы. Помните, что неправильное лечение в период цветения растений, в аллергенный период, опасно осложнениями, вплоть до летального исхода.

КОНКРЕТНО

Что цветет весной

Юг России - особая территория, где цветущие растения мучают аллергиков почти восемь месяцев в году. Ввиду теплого климата здесь произрастает большое количество растений, способных вызвать аллергическую реакцию. Ранней весной цветут лещина, ольха, верба, граб, сосна. В апреле-мае - тополь, вишня, абрикос, клен, дуб, ясень, вяз, береза, а также ива, черемуха, грецкий орех, алыча. В мае - сирень, слива, смородина. Из трав и кустарников это - пырей, рапс, акация, ковыль, ландыш. Ну, и майский тополиный пух, который способствует широкому распространению аллергической пыльцы.

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