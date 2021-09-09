Проблема не только в амброзии: почему ростовчане стали тяжелее переносить аллергию

Врач рассказал, как облегчить симптомы аллергии и избавиться от нее навсегда. Фото: Анастасия Осипова

В этом сезоне аллергия у многих ростовчан стала проходить тяжелее. Кроме насморка и легкого кашля у многих появились одышка и аллергический конъюктивит. Аллергические реакции появились даже у тех, кто от заболевания никогда не страдал. Аллерголог-иммунолог Анна Погорелова рассказала, с чем связано обострение аллергии, чем опасно и как его лечить.

ПОЧЕМУ ПРОИЗОШЛО ОБОСТРЕНИЕ?

По словам Анны Погореловой, этой осенью аллергия у многих пациентов протекает значительно тяжелее. Аллергики традиционно страдают от зарослей амброзии в частном секторе и спальных районах. В этом году ситуация усугубилась из-за жаркой ветреной погоды и отсутствия дождей. Врач также связывает ухудшения с загрязнением окружающей среды.

При этом, вообще, аллергия может передаться по наследству, а может приобретаться из-за ненатуральных продуктов и излишней стерильности.

— При наличии аллергии у одного из родителей риск развития аллергии у ребенка составляет 30%, а при наличии аллергии у обоих родителей — 70%. Среди причин — употребление в пищу продуктов, содержащих большое количество химических добавок. Играет роль слишком «чистый» образ жизни — люди все меньше контактируем с микробами, животными и растениями. В результате иммунной системе становится не на чем тренироваться, — поясняет Анна Погорелова.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СОСТОЯНИЕ?

Аллерголог советует чаще выезжать туда, где еще не зацвели или уже отцвели растения-аллергены. Придется воздержаться от поездок на природу и вообще всячески избегать контакта с аллергенами, например, не открывать окна в машине, носить солнцезащитные очки.

— За 15 минут до выхода на улицу используйте средства с барьерным механизмом действия (назальные спреи — прим.ред.) Придя домой с улицы, смените одежку, умойте лицо, промойте нос. В квартире ежедневно нужно делать влажную уборку. Помещения лучше проветривать вечером, когда концентрация пыльцы в воздухе меньше, — говорит специалист.

В сезон пыления нужно придерживаться гипоаллергенной диеты. Из рациона, например, лучше исключить выдержанные сыры, маринованные и квашеные овощи, рыбные консервы, копчености, бобовые, шоколад и другое.

Аллергики не смогут обойтись без антигистаминных. Анна Погорелова советует препараты второго поколения, которые не вызывают сонливости — их можно принимать в любое время. При этом лекарственное средство следует покупать только после рекомендации врача.

ЛЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИИ

С течением времени аллергик может реагировать на все большее число продуктов, растений и других факторов. Например, у человека, страдающего от сорных трав, может появиться аллергия на шерсть животных. В ряде случаев аллергия может перерасти в астму.

— 30 — 50% людей, имеющих аллергический ринит, заболевают бронхиальной астмой. Слизистая оболочка бронхов схожа со слизистой носа. В ней также в ответ на контакт с аллергеном развивается аллергическое воспаление, приводящее к обструкции бронхов. Заболевание проявляется в виде одышки, приступообразного кашля.

Единственный способ навсегда вылечить аллергию — так называемая аллергенспецифическая иммунотерапия. С помощью инъекций, таблеток и капель пациент получает аллерген в малых дозах. Делается это для того, что активизировать иммунитет. Правда проводится такая терапия не в течение трех — пяти лет.

Сама по себе аллергия не пройдет. Избежать симптомов можно, только если не контактировать с источником бед.

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