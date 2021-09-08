В Ростовской области создадут ведомство по борьбе с амброзией

В этом году выкосили около 4 тысяч га сорняка. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области в ближайшее время определят специальную структуру, которая займется борьбой с амброзией. В том числе это ведомство будет жестко спрашивать с тех, кто не убирает сорняк, сообщил сегодня, 8 сентября, в эфире «Прямой линии» губернатор Василий Голубев.

- Учитывая регулярные обращения, в ближайшее время определим специальную структуру на уровне региона, которая еще до цветения будет начинать активную работу и жестко спрашивать с каждой территории. Речь идет не только о муниципальных землях, но и о региональных, федеральных и даже частных. В городах за это отвечать так и будет муниципалитет. Информацию о том, где не косят, оперативно нам будут давать люди. Попробуем ситуацию поменять. Она беспокоит сотни тысяч жителей Дона, - сказал Василий Голубев.

Глава региона отметил, что в этом году из запланированных площадей выкосили только порядка 4 тысяч га. За невыполнение работы за последнее время было составлено около 300 протоколов.

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