Василий Голубев рассказал, как сдерживают рост цен на хлеб и муку в Ростовской области

Власти договорились компенсировать расходы организациям торговли Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области для сдерживания роста цен на хлеб и муку возмещают затраты производителям. Также договорились компенсировать расходы организациям торговли. Об этом сегодня, 8 сентября, в эфире «Прямой линии» рассказал губернатор Василий Голубев.

- В этом году в регионе собрали рекордный урожай ранних зерновых - 12 млн 675 тысяч тонн. Стоимость самого зерна сейчас на хорошем уровне, об этом говорят селяне. Если говорить о средней отпускной цене муки первого сорта, она осталась без изменений - 40,6 рубля за кг, это отпускная цена. А вот средняя потребительская выросла на 8,4 % и сейчас составляет больше 50 рублей, - отметил Василий Голубев.

По словам главы региона, чтобы не допустить дальнейшего роста, власти возмещают часть затрат на производство и реализацию товара, в этом году было выделено 90 млн рублей.

- У нас потребительская цена ниже, чем средняя по ЮФО, но, думаю, людей это не успокаивает. Мы также начали активную работу с организациями торговли. Договорились, что будем компенсировать расходы тем, кто цены не повышает. Кроме того, поддерживаем ярмарочную торговлю, она должна затормозить рост, - добавил Василий Голубев.

Вместе с тем на стоимость продукта влияет сейчас и подорожание ГСМ. На это уже отреагировали федеральные власти, занимаются этой проблемой и в регионе, заявил губернатор. Василий Голубев также прокомментировал ситуацию с жалобами на качество хлеба.

- Департаменту потребрынка нужно подумать о регулярной и эффективной оценке ситуации. Много жалоб поступает о том, что люди купили хлеб ненадлежащего качества. Обращаюсь к производителям: не стоит здесь играть с огнем, особенно когда речь идет о хлебе, который нужен каждый день, - подчеркнул Василий Голубев.

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