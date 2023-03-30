Ростовские дендрологи рассказали, как скажется мартовский снегопад на урожае жерделы в 2023 году

У деревьев бывает две волны цветения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выпавший в Ростове-на-Дону в ночь на 30 марта снег может стать причиной неурожая жерделы в 2023 году. Цветы этих деревьев распустились накануне под воздействие теплого солнца. О том, насколько это опасно, мы спросили у ростовских дендрологов Веры Кишльгоф и Кирилла Биткина.

«ТОЛЬКО ПОЧКИ НА ДЕРЕВЬЯ Х НАБУХЛИ»

Как только 30 марта в Ростове выпал снег, неравнодушные жители города стали переживать даже не за себя, а за зеленые листочки и первые цветы на плодовых деревьях. Так, читательница «Комсомолки» по имени Любовь заранее поставила свой неутешительный вердикт.

- Это был контрольный выстрел по цветам и плодовым ранним, - печально вздыхает читательница Екатерина.

Женщине вторит пользователь соцсетей Дмитрий, который отмечает, что снегопад среди весны — это «как всегда, только почки на деревьях набухли». А читатель издания Виктор отмечает, что после нынешнего снега синоптики обещают еще неделю дождей.

Цветы на жерделах только начали распускаться. Фото: Екатерина ПОПОВА.

ДЕНДРОЛОГИ СМОТРЯТ ОПТИМИСТИЧНО

По мнению же специалистов, главное при таком раскладе дел — чтобы после сильного снегопада и дождя не ударил мороз. Тогда урожай будет.

- Растения выпускают цветы не сразу, - поясняет ландшафтный архитектор Вера Кишельгоф. - Всего у них бывает две волны цветения. Сейчас началась первая волна. Даже если будет мороз, и эти цветки не дадут плодов, то наступит вторая волна. Ее стоит ждать как раз после нынешней непогоды.

Дендролог Кирилл Биткин подтвердил, что отсутствие ночного минуса и ветреного шторма позволят сохранить распустившиеся цветы в нетронутом виде. Однако снегопад стал причиной снижения активности пчел, которые опыляли эти цветы. Что же касается урожая персиков, то цветы этого дерева в Ростове еще и не начали распускаться. Поэтому с персиками проблем не должно быть.

САЖАТЬ ПОЗДНЕЦВЕТУЩИЕ СОРТА

Выход из этой ситуации, когда из-за внезапного снега в марте возникает риск неурожая, в посадке позднецветущих деревьев.

- Для Ростовской области такой снегопад в конце марта, довольно необычен, - отмечает Вера Кишельгоф. - А вот, например, в Московской области, ситуация, когда цветут жерделы и тут же выпадает снег, происходит довольно часто.

Как показывает многолетняя практика, в столичном регионе плодовые деревья выдерживают температуру до минус 2 градусов в течение двух суток. При этом они все равно дают хороший урожай. Если же отрицательные температуры длятся дольше, то тогда возможны и негативные последствия.

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