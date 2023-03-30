Снегопад в марте удивил ростовчан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода 30 марта удивила ростовчан похолоданием и сильным снегом. Синоптики сообщают, что зимняя погода в донской столице сохранится в течение нескольких дней. Рассказываем, сколько продлится снегопад в Ростове.

По данным ростовского гидрометцентра, в течение дня 30 марта ожидается дождь с мокрым снегом. Временами возможны сильные осадки. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду, порывы могут усиливаться до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха — +2 — +4 градуса.

В ночь на 31 марта столбик термометра может снизиться до 0 — +2 градусов. Днем потеплеет до +6 — +8 градусов. В течение ночи и утром продолжится мокрый снег. Ветер может усиливаться до 14 метров в секунду.

1 апреля существенных осадков синоптики не ожидают. В Ростов снова придет потепление. Ночью температура будет составлять 0 — +2 градусов, а днем поднимется до +10 — +12 градусов.

Ранее руководитель гидрометцентра сообщала, что в первой половине апреля в Ростовской области по ночам будет преобладать температура в пределах +3 — +9 градусов. При вторжении холодных воздушных масс возможно похолодание до -5. Днем ожидается +11 — +15 градусов.

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