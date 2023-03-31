Ростовский ученый рассказал, почему снежные аномалии марта не отменяют приближение глобального потепления.

В конце марта на Ростовскую область обрушился снегопад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30 марта Ростовскую область накрыл обещанный синоптиками снегопад. Спасатели предупреждают - метель в регионе может усилиться. Директор Института наук о Земле Андрей Кузнецов рассказал в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону», с чем связана резкая смена погоды и почему холодные аномалии не отменяют глобального потепления.

ВСЕ ДЕЛО — В ЦИКЛОНЕ

- Речь идет о борьбе теплых и холодных воздушных масс. Вся нижняя часть атмосферы, тропосфера, разделена на несколько относительно однородных по физическим свойствам воздушных масс. Между ними достаточно четкие границы – воздушные фронты. Перемещение этих атмосферных фронтов и приводит к тому, что погода может меняться скачкообразно. Сейчас мы имеем дело с циклоном - это атмосферный вихрь с низким давлением в центре. Он затягивает в себя воздушные массы с севера и юга и движется по траектории с запада на восток. Время его «жизни» — около недели. Более холодные воздушные массы он затягивает в тыловую часть, а теплые — в переднюю. При этом, смещаясь, он заполняется холодным воздухом. Постепенно вся воздушная масса в циклоне остывает, атмосферное давление выравнивается, и циклон исчезает. Погода улучшается.

СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ НЕПОГОДА?

- То, что происходит за окном, относится, скорее, не к климату, а к погоде. А погода — дама изменчивая, особенно в переходный сезон. Это нормально. Идет перестроение циркуляционных потоков. Прошел циклон, затянул холодные воздушные массы с севера. Ненастье продлится в течение двух — трех дней.

ХОЛОДНАЯ ВЕСНА НЕ ОТМЕНЯЕТ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ

- Когда мы говорим о глобальном потеплении, мы анализируем среднегодовые либо среднесезонные значения температуры. Если посмотреть на график температуры реальных наблюдений, то он будет похож на пилу, где есть дни аномально теплые и аномально холодные. На долгосрочных графиках эти аномалии друг на друга накладываются — мы получаем межгодовой тренд. Этот тренд, к сожалению, показывает рост температуры. Ситуация за окном не говорит о том, что наступает ледниковый период

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