Новое пособие на детей с 1 января 2023 в Ростовской области: кто и какую помощь получит

Пособие начнут выплачивать с 1 января. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области приняли закон о новом пособии в связи с рождением и воспитанием детей. Рассказываем, кто и какую помощь может получить с 1 января 2022.

Единое пособие заменит выплаты, которые сейчас перечисляют на детей до трех лет, от трех до семи лет, от восьми до 17 лет. Пособие могут получать не только родители, но и беременные, если срок составляет больше шести недель. Право на поддержку появляется в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Родители будут получать пособие в размере полной суммы или части прожиточного минимума для детей. Сумма зависит от среднедушевого дохода семьи:

- 50% прожиточного минимума или 6 879 рублей;

- 75% прожиточного минимума или 10 319 рублей;

- 100% прожиточного минимума или 13 759 рублей.

Пособия беременным рассчитывают по размеру прожиточного минимума трудоспособного населения:

- 50% прожиточного минимума или 7 364 рубля;

- 75% прожиточного минимума или 11 046 рублей;

- 100% прожиточного минимума или 14 729 рублей.

Кроме единого пособия сохранятся шесть областных выплат:

- Базовое пособие на ребенка;

- Ежемесячная выплата на детей в возрасте от 1 до 2 лет для покупки молочных продуктов;

- Выплаты кормящим мама и детям до трех лет;

- Единовременная выплата на детей из многодетных семей;

- Единовременная выплата в связи с рождением трех и более детей;

- Региональный материнский капитал — 130 806 рублей.

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