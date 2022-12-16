В Ростовской области задержали осужденных, сбежавших из колонии

Сбежавших из колонии нашли через сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 16 декабря задержали двух мужчин, сбежавших из колонии-поселения в Веселовском районе. ЧП произошло накануне, вечером 15 декабря.

НАШЛИ СПУСТЯ СУТКИ ПОСЛЕ ПОБЕГА

По словам источника «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах региона, осужденные на срок два года и семь месяцев отпросились у администрации на прогулку. 20-летний и 19-летний мужчины обязались быть к отбою. Но на вечерней перекличке их не обнаружили. За ночь мужчины так и не появились, и стало ясно – они сбежали.

В пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области рассказали, что к их поискам подключились и сотрудники ведомства, и полиция.

Поймали злоумышленников спустя сутки после побега. Они находились в другом районе области – в Кагальницком.

ОСОБЫЙ РЕЖИМ

В ГУФСИНе по Ростовской области пояснили, что колония—поселение подразумевает особый режим. Там нет вышек и колючей проволокой, а осужденные могут свободно передвигаться в пределах поселения. С разрешения администрации отбывающие наказание могут покидать колонию, но уезжать за пределы района им нельзя.

Также осужденным разрешено проводить свидания, носить гражданскую одежду, иметь деньги и ценные вещи.

Напомним, теперь беглецам грозят более строгий режим содержания и дополнительный срок.

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