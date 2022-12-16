Двое осужденных сбежали из колонии в Ростовской области

В одной из колоний-поселений в Ростовской области случилось ЧП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области, в колонии-поселении в Веселовском районе, произошло ЧП, сообщает ГУФСИН региона. По данным источника «КП-Ростов-на-Дону» 15 декабря осужденные мужчины 20 и 19 лет отпросились у руководства на прогулку. Они пообещали вернуться к вечерней проверке.

НЕТ ВЫШЕК И КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ

На перекличке арестанты так и не появились. Ночевать не пришли, а к утру стало понятно, что они сбежали.

В ГУФСИН пояснили, что колония—поселение подразумевает особый режим. Там нет вышек и колючей проволоки, а осужденные могут свободно передвигаться в пределах поселения. С разрешения администрации отбывающие наказание могут покидать колонию, но уезжать за пределы района им нельзя.

Также осужденным разрешено проводить свидания, носить гражданскую одежду, иметь деньги и ценные вещи.

РАССМАТРИВАЮТ РАЗНЫЕ ВЕРСИИ

Известно, что у беглецов были относительно «легкие» статьи и маленькие сроки. Так, один мужчина был приговорен к двум годам за кражу, а второй - к семи месяцам за незаконное производство, сбыт или пересылку психотропных веществ.

Сейчас мужчин разыскивают. По одной из версий, они могли слишком увлечься прогулкой и перебрать с алкоголем.

Но не исключается, что они выехали за пределы региона.

- В настоящее время сотрудниками ГУФСИН и полиции организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения и задержание осужденных, - прокомментировали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

После опрометчивого поступка наказание для осужденных может измениться. Беглецам грозит более строгий режим содержания и дополнительный срок.

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