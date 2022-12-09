Вооруженного преступника разыскивают в Ростове

В Ростове ввели план "Сирена" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донской столице было совершено нападение на офис микрозаймов, сообщает донской главк. ЧП произошло в оживленном месте, в центре города, около 20 часов 8 декабря. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, мужчина в медицинской маске на лице ворвался в микрофинансовую организацию, которая находится на первом этаже пятиэтажного дома на проспекте Ленина.

ЗАБРАЛ ИЗ КАССЫ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В помещении находилась только одна женщина – кассир. Позже она расскажет полицейским, что злоумышленник наставил на нее пистолет и приказал отдать деньги.

Опасаясь за свою жизнь, ростовчанка достала из кассы всю наличность – около двухсот тысяч рублей – и протянула купюры налетчику. Мужчина бросил деньги в сумку, перекинутую через плечо, и убежал.

А кассир тем временем обратилась в полицию.

- Полиция разыскивает подозреваемого, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В ГОРОДЕ ОБЪЯВИЛИ ПЛАН "СИРЕНА"

Источник издания уточнил, что в городе объявлен план «Сирена». Сейчас оперативники тщательно изучают записи с камер наружного наблюдения, которые установлены в том районе, а также опрашивают очевидцев.

Пока злоумышленник не задержан. Его приметы: рост – примерно 170 сантиметров, на вид ему 35-40 лет, был одет в темные куртку и брюки.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в Новошахтинске Ростовской области вооруженный автоматом Калашникова мужчина открыл огонь по наряду патрульно-постовой службы, с которым случайно столкнулся в безлюдном месте в районе Старой Соколовки.

Налетчик ранил одного из правоохранителей и убежал. Его поймали спустя сутки в соседнем, Красносулинском районе. Подозреваемый прятался на заброшенной свиноферме.

Его взяли под арест. В отношении 38-летнего мужчины возбуждены уголовные дела за незаконный оборот оружия и за посягательство на жизнь полицейского.

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