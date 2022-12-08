«Шутит и рвется домой»: пострадавший во время стрельбы в Ростовской области полицейский пришел в себя

Роман уже пошел на поправку после тяжелого ранения и перенесенной операции. Фото: из архива семьи

В Ростовской области спустя почти сутки поисков сотрудники Росгвардии задержали 38-летнего злоумышленника открывшего огонь по полицейским. ЧП произошло в пригороде Новошахтинска, в районе Старой Соколовки.

СЕРЖАНТ НЕ СРАЗУ ПОНЯЛ, ЧТО РАНЕН

6 декабря трое сотрудников патрульно-постовой службы «прочесывали» пригород в поисках пропавшей 43-летней женщины. Напарники должны были проверить пустырь и «заброшки», расположенные на нем.

Когда полицейские уже собирались выходить из машины, раздались выстрелы. Одна пуля угодила в 27-летнего Романа. А вооруженный автоматом Калашникова злоумышленник убежал.

Как говорит жена раненого сержанта, 28-летняя Анастасия, муж не сразу понял, что его ранили.

- Он был за рулем, и напарники стали говорить ему: «Рома, жми на газ». Но он не смог этого сделать, потому что не чувствовал левую ногу, - рассказала Анастасия корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

И тогда коллеги срочно повезли напарника в больницу. Оказалось, что пуля пробила внутренний орган и задела нервы.

Операция была сложная, поэтому к новошахтинским врачам присоединились сосудистые хирурги из Ростова.

Следком показал злоумышленника, напавшего на полицейских. Фото: СК РФ

ВРАЧИ ВВЕЛИ ПОЛИЦЕЙСКОГО В ИСКУССТВЕННУЮ КОМУ

Оказалось, что Роман потерял много крови, и пришлось делать переливание. Также врачи ввели пациента в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

- К счастью, это уже позади. На следующий день после операции супруга вывели из комы и отключили от ИВЛ. Операция прошла благополучно, и я уже с ним поговорила, - улыбается Анастасия.

Женщина говорит, что у мужа приподнятое настроение.

- Он уже шутит. Вчера вообще домой собирался! Кончено, никто ему не позволил это сделать, ни я, ни врачи, - продолжает женщина.

Тем временем задержанный рассказал на допросе, что никого ранить и убивать не хотел , а огонь открыл из-за страха.

А ЧТО С ПРОПАВШЕЙ?

Подозреваемого в нападении задержали в одном из хуторов Красносулинского района. Он прятался на заброшенной ферме.

Также в этот день нашлась и пропавшая без вести, во время поисков которой был ранен сержант. Оказывается, что женщина просто гуляла. Она сама вернулась домой целой и невредимой.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия», - прокомментировали в региональном следкоме.

Известно, что мужчина – житель другого региона. Откуда у него взялся автомат и что он делал на Дону, выясняют следователи. Сейчас с участием задержанного проводятся следственные действия.

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