В Ростовской области задержали 15-летнего подростка, угнавшего десять автомобилей

Полицейские выявили 10 случаев угона автомобилей малолетним преступником. Фото: пресс-служба МВД по Ростовской области.

В Ростовской области полицейские раскрыли серию угонов легковых автомобилей. Подозреваемым оказался 15-летний житель Красносулинского района. За короткое время парень угнал по меньшей мере 10 чужих машин.

Как сообщили в донском управлении МВД, полицейским стали массово поступать обращения от местных жителей об угонах авто. Правоохранители сразу поняли, что преступления совершает один и тот же человек. Однако установить местонахождение злоумышленника не удавалось довольно долго. Для поиска преступника полиция организовала даже поисковые группы.

Чтобы поймать юного угонщика, полицейские создали поисковые группы. Фото: пресс-служба МВД по Ростовской области.

На помощь полиции были отправлены оперативники из областного полицейского главка и управления МВД по Ростову. Вскоре они задержали подростка, который ранее состоял на учете в ПДН.

Некоторое время назад молодой человек ушел из дома и начал вести кочевой образ жизни. Приезжая в разные населенные пункты района, он присматривал незапертые автомобили и угонял их.

Похититель автомобилей менял х, когда в баке заканчивался бензин или происходило ДТП. Фото: пресс-служба МВД по Ростовской области.

Когда бензин заканчивался или машина попадала в аварию, злоумышленник бросал ее и находил новую.

— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения, — прокомментировали в пресс-службе МВД по Ростовской области.

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