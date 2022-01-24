В Таганроге 15-летних подростков осудили за угон авто

Молодых людей осудили по статье «неправомерное завладение автомобилем» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге двоих 15-летних подростков осудили за угон авто. Один из юношей получил 2 года условно, второй проведет 2 года в воспитательном спецучреждении закрытого типа. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Молодых людей осудили по статье «Неправомерное завладение автомобилем». По данным Следкома, в ноябре 2021 года хулиганы прокатились на «ВАЗ-21053».

Машина принадлежала 75-летней женщине, местной жительнице. Владелица не заметила, как подростки забрались в машину и уехали. Они колесили по улицам приморского города, но в какой-то момент не справились с управлением и попали в ДТП.

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