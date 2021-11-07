В Ростовской области 17-летнего юношу и его товарища заподозрили в угоне авто

Обстоятельства произошедшего уже выясняют следователи Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области 17-летнего юношу и его 29-летнего товарища заподозрили в угоне чужого авто. Следователи считают, что молодые люди вскрыли машину, прокатились на ней, а потом бросили посреди дороги.

Предварительно известно, что хулиганы заметили одинокий припаркованный «ВАЗ 2107» на одной из улиц хутора Белянин. Транспорт выглядел ухоженным и принадлежал местному жителю, но гонщиков это не остановило. Нелегальный заезд состоялся 30 октября.

После этого молодых бандитов вычислили и завели уголовное дело. Почти сразу же выяснилось, что один из подозреваемых уже нарушал закон. Чтобы этого не повторилось, его до выяснения обстоятельств отправили под стражу. Второй злоумышленник сейчас находится под подпиской о невыезде.

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