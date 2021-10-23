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Общество23 октября 2021 7:46

На Дону помощник по хозяйству угнал у работодателя машину и свалился на ней в яму

После этого горе-угонщик попал под следствие
Анна ШИЛЯЕВА
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Мужчина угнал у работодателя машину

Мужчина угнал у работодателя машину

Фото: Юрий ГУСЕВ

В Мартыновском районе ростовской области у местного жителя со двора пропала «Шкода Октавия». Автовладелец сразу написал об этом заявление в больницу. Как выяснилось во время расследования, иномарку забрал 41-летний помощник пострадавшего по хозяйству.

Дело в том, что потерпевший часто оставлял ключи зажигания в припаркованном во дворе автомобиле. В один из дней злоумышленник решил тайком прокатиться на чужой «Шкоде».

Но мужчине не удалось далеко уехать далеко. Он на скорости влетел в первую встречную на пути яму и пробил колесо. На этом история угона закончилась.

Злоумышленника задержали и завели дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

- Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если дело дойдет до суда и вину мужчины признают, он может сесть в тюрьму на три года.

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