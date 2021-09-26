Донской рецидивист угнал иномарку у своей приятельницы

В Ростовской области полицейские раскрыли угон иномарки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области местного жителя заподозрили в совершении угона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В новочеркасский отдел полиции обратилась женщина и сообщила об угоне своего автомобиля марки Opel Vectra. Она рассказала, что ехала со своим приятелем в гости к знакомым, но по пути они поссорились. Женщина остановила машину на трассе, и оставив ключи в замке зажигания, отправилась в магазин. Когда же она вернулась, машины на положенном месте не оказалось.

Оперативники незамедлительно занялись поисками злоумышленника и найти его оказалось довольно легко. Им оказался тот самый приятель потерпевшей, 43-летний житель Шахт. Позже выяснилось, что он уже неоднократно был судим за кражу, грабеж и организацию притонов.

Мужчина подтвердил, что он поссорился с потерпевшей и решил уехать на ее машине, не спросив разрешения, после чего злоумышленник какое-то время покатался по городу и припарковал машину возле своего дома. Стражи порядка изъяли авто и вернули его законной владелице.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорится в тексте сообщения.

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