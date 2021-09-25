Молодой ростовчанин угнал машину друга, пока тот отвлекся

В Ростове полицейские раскрыли угон Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростове молодого местного жителя заподозрили в угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В ростовский отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что у него был угнан автомобиль марки Kia Ceed. Оперативники незамедлительно занялись поисками злоумышленника. Им оказался 20-летний друг потерпевшего. Пока хозяин авто отвлекся, он схватил ключи от машины и положил к себе в карман, а затем просто сел и уехал домой на авто своего приятеля.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - говорится в тексте сообщения.

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