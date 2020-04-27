В Ростовской области полицейские раскрыли угон по горячим следам
В Ростовской области задержали молодого человека, подозреваемого в совершении угона автомобиля.
В ходе следствия стало известно, что в Тацинском районе автоледи оставила на парковке у продуктового магазина свой автомобиль ВАЗ-21099, но забыла достать ключи из замка зажигания. Этим воспользовался 19-летний злоумышленник и угнал машину.
Выйдя из магазина, владелица обнаружила пропажу авто и незамедлительно обратилась с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника. Стражи порядка изъяли угнанный автомобиль и вернули его владелице.
- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове-на-Дону полицейские раскрыли угон еще до того, как хозяин машины узнал о краже.
Помогла бдительность стражей порядка.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU