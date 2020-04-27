В Ростовской области полицейские раскрыли угон по горячим следам

27 Апр 2020 2020-04-27T21:32:21+03:00

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В Ростовской области задержали молодого человека, подозреваемого в совершении угона автомобиля.

В ходе следствия стало известно, что в Тацинском районе автоледи оставила на парковке у продуктового магазина свой автомобиль ВАЗ-21099, но забыла достать ключи из замка зажигания. Этим воспользовался 19-летний злоумышленник и угнал машину.

Выйдя из магазина, владелица обнаружила пропажу авто и незамедлительно обратилась с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника. Стражи порядка изъяли угнанный автомобиль и вернули его владелице.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Помогла бдительность стражей порядка.

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ИСТОЧНИК KP.RU