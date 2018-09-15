2018-09-15T00:03:01+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону полицейские раскрыли угон еще до того, как хозяин машины узнал о краже

Помогла бдительность стражей порядка
Илья БОГОМОЛОВ
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Наряд патрульно-постовой службы полиции Ростова раскрыли кражу автомобиля.Наряд патрульно-постовой службы полиции Ростова раскрыли кражу автомобиля.Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области
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Ростовские полицейские меньше чем за час раскрыли кражу автомобиля. Сотрудники ППС объезжали Советский район города поздно вечером, когда вдруг их внимание привлек мужчина, который начал убегать от припаркованной Honda Civic. Стражи порядка догнали его и расспросили с пристрастием. Выяснили, что горожанин только этим вечером завладел данным автомобилем, да еще незаконнно. Увидев полицейских, он попытался скрыться, но не успел.

У подозреваемого обнаружили документы на машину и устройство для взлома автомобильной сигнализации. Позже, в отделении, выяснилось, что он уже неоднократно судим за угоны автомобилей. Сейчас в отношении него вновь заведено уголовное дело по статье "Кража", мужчине грозит срок до шести лет. Но перед этим оперативники проверят, нет ли в "подвигах" злоумышленника еще свежих преступлений.

Похищеный же автомобиль в ближайшее время будет возвращен законному владельцу. Полицейские сообщили ростовчанину о том, что его имущество спасено еще до того, как он узнал о пропаже машины. Сами стражи порядка не только раскрыли преступление, но и добились похвалы со стороны начальства.

- Рассматривается вопрос о поощрении за проявленную бдительность и профессионализм лейтенанта полиции Артема Захарова и прапорщика полиции Алексея Клещева, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

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