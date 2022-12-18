В Ростовской области застрелили экс-полицейского, его тело нашли на обочине трассы

Сейчас на месте работают следователь и криминалист.

Возле трассы в Тацинском районе обнаружили тело 29-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в донском управлении следственного комитета России.

По данным управления, тело обнаружили на обочине автодороги станица Милютинская — хутор Верхнеобливский. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия».

Как сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону», погибший был бывшим сотрудником полиции. Он уволился незадолго до происшествия. Кто может быть причастен к его убийству, пока неизвестно.

Следователь и криминалист осмотрели место происшествия. Назначены необходимые экспертизы.

— Следствием совместно с сотрудниками полиции проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершенному преступлению, — прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

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