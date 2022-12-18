В Ростовской области нашли тело бывшего участкового

В настоящее время ведется разбирательство. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Тацинском районе нашли погибшим 29-летнего мужчину. Тело обнаружили 17 декабря, подтвердил источник «КП-Ростов-на-Дону».

Причина гибели пока неизвестна. Ранее в СМИ появилась информация о том, что погибший является участковым. Однако еще один источник «Комсомолки» пояснил, что в последнее время мужчина не занимал какие-либо должности в органах внутренних дел.

Напомним, ранее в Новочеркасске на территории бывшего рынка убили мужчину. Между двумя жителями произошел конфликт, во время которого злоумышленник и напал на оппонента.

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