В Новочеркасске на площадке бывшего рынка убили местного жителя

Подозреваемого оперативно задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Новочеркасске, прямо на улице был убит прохожий, сообщил источник издания.

По словам собеседника, ЧП произошло на территории, на которой раньше располагался рынок. По предварительным данным, между мужчинами вспыхнул конфликт, после чего злоумышленник расправился с оппонентом.

По факту случившегося завели уголовное дело. Подозреваемого поймали, расследование продолжается.

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