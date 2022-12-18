Первые три дня новой рабочей в Ростове и Ростовской области недели будут холодными. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первые дни новой рабочей недели будут холодными. По данным ростовского гидрометцентра, в некоторых районах региона температура опустится до -16 градусов. Рассказываем, какой будет погода в Ростовской области с 19 по 21 декабря.

В Ростове-на-Дону с 19 по 21 декабря будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. После дождя в воскресенье 19 декабря на дорогах образуется гололедица.

19 декабря на дорогах ожидается гололедица, ветер западный и северо-западный - 6-11 метров в секунду. В утренние и дневные часы будут порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 2-4 градуса, а днем повысится до 1 градуса тепла.

20 декабря ожидается северо-западный и западный ветер, его скорость будет составлять 7-12 метров в секунду. В дневные часы ветер сменится на западный и юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. В ночные часы будет до 8 градусов ниже нуля, а в дневные - до 1 градуса тепла. В среду, 21 декабря, ожидается юго-западный и южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью температура опустится до минус 7 градусов, а днем поднимется до 2 градусов тепла.

По Ростовской области в понедельник, 19 декабря, также будет облачная погода с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящих в снег. В отдельных районах донского региона прогнозируется гололед. В ночные и утренние часы местами будет туманно. На дорогах - гололедица. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, местами - с порывами 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до минус 4 градусов, а при прояснениях до минус 9 градусов. В дневные часы столбик термометра поднимется до 1 градуса тепла.

Во вторник, 20 декабря ночью в отдельных районах прогнозируется слабый снег. А вот днем будет без существенных осадков. Ночью и утром местами ожидается изморозь, а на дорогах - гололедица.

Ночной северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, а днем он усилится до 5-10 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до 5-10 градусов. При прояснениях будет до 16 градусов ниже нуля. Днем будет от -2 до -7. А вот по югу температура составит до 2 градусов тепла.

Среда, 21 декабря, будет без существенных осадков. В дневные часы местами пройдут мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами прогнозируется туман и изморозь. Днем в отдельных районах ожидается гололед, на дорогах гололедица. Скорость ветра может достигать 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 11-13 метров в секунду.

В ночные часы температура воздуха составит -1 - -7 градусов ниже нуля, при прояснениях до -13 градусов. В дневные часы будет от -3 до -2 градусов, по югу - до +4.

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