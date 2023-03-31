«Ждем, когда этот кошмар закончится»: как изменилась обстановка на М-4 «Дон», где в пробку попали сотни человек

Люди стоят в пробке уже больше суток. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 30 марта, сотни жителей Ростовской области оказались «заложниками» пробки на трассе М-4 Дон. Уже сутки автомобили из донского и других регионов стоят в многокилометровых заторах из-за последствий снегопада. Без еды, воды, и запасов топлива для обогрева, остались в том числе – дети, беременные женщины и старики.

Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» пообщались с очевидцами и их родственниками, чтобы узнать о текущей обстановке.

ОРГАНИЗМ ОЧЕНЬ ОСЛАБЛЕН

Среди дончан, пострадавших от природной стихии, оказалась и шестидесятилетняя пенсионерка Елена Павлова. 30 марта около трех часов дня женщина направлялась из Ростова в родной Миллерово. По словам ее внучки, Елена Васильевна вызвала такси, чтобы добраться из больницы домой. Однако уже в половину шестого вечера их машина застряла в снежном заторе на участке вблизи Каменска.

Жители и гости Донской столицы остались без воды и еды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Самое страшное, что бабуля только после серьезной операции на грыжу, ее организм и без того очень ослаблен, а тут еще такие экстремальные условия, - вздыхает внучка. - Понятное дело, что направляясь домой она и подумать не могла, что станет заложницей ситуаци на целые сутки. – С собой у них с водителем не оказалось еды и воды. Так еще и в округе ни единой заправки или магазина, лишь отбойник, горы снега и лента из таких же словно намертво застрявших машин.

БАБУШКА ПОПРОСИЛА ПОИСКАТЬ ПОМОЩИ В ИНТЕРНЕТЕ

На отрезке, где застряла машина с Еленой Васильевной, очень плохо ловила связь. Около 6 вечера, чудом поймав сигнал, пенсионерка пыталась дозваниваться до экстренных служб. –

- В надежде узнать хоть какую-то информацию, она набирала номер МЧС снова и снова, но безрезультатно, - продолжает внучка. - Через время она дозвонилась моим родителям, и те также стали обрывать телефоны спасателей и служб скорой помощи. А после звонок раздался и мне, бабушка Лена попросила поискать помощи в интернете, добавив, что не очень хорошо себя чувствует.

- Узнав, что происходит, я мигом начала искать группы своего города, а также волонтеров и просто неравнодушных людей. Позже получила ссылку на добровольческий чат, участники которого старались помочь пострадавшим на М4 «Дон». Администратор уточнила координаты и сказала, что вопросом уже занимаются.

В машинах есть также старики, дети и беременные женщины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СТАРАЛИСЬ ДЕРЖАТЬСЯ НА СВЯЗИ

По словам Натальи, ближе к 4 утра, к ее бабушке все-таки добрались спасатели. – Они спросили у пенсионерки: сможет ли та перелезть через отбойник. Понятное дело, что провернуть это было невозможно сразу по нескольким причинам. Первое - физическое состояние после операции. Второе, и, пожалуй, самое важное - высота дорожного ограждения, которое было ей по грудь. Не каждый крепкий парень смог бы перелезть, что уж тут говорить про пожилую женщину.

- В итоге, представители служб уехали, а бабушке пришлось вернуться обратно в машину. Всю ночь мы с семьей не находили себе места. Старались держаться на связи, но сигнал предательски пропадал. В такие моменты одолевал страх, в эту секунду мы не могли контролировать ситуацию, не знали, что с ней и как. Уже к 10 утра бабуля вновь набрала мой номер. На том конце провода услышала такой родной, но очень изможденный голос. Как оказалось, к 10 утра они с водителем каким-то чудом развернулись в обратном направлении, и уже едут в сторону Шахт.

Отряды МЧС уже направлены на места. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О ЕДЕ МЕЧТАТЬ НЕ ПРИХОДИТЬСЯ

С похожей историей столкнулась и ростовчанка Людмила. 30 марта ее муж точно также пытался добраться из Донецка домой в Шахты. – Любимый ехал на легковой машине, и как многие из пострадавших, даже не ожидал, с чем столкнется впереди. Вот уже сутки он находится возле села Поповка. Поблизости нет помощи, магазинов и даже автозаправки. О еде и какой-то воде тоже мечтать не приходится. - Все просто ждут, когда этот кошмар закончится, - вздыхает женщина.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Появилось видео того, что происходит в многочасовой пробке на М-4 «Дон» из-за снегопада 30-31 марта 2023

По кадрам, снятым на заснеженной трассе пресс-службой экстренного ведомства, видно, что на место прибыла тяжелая техника от МЧС. Спасатели режут металлические отбойники, разделяющие полосы, чтобы дать возможность автомобилистам выехать в противоположном направлении.

Как только промежуток освобождается от металлического ограждения, в образовавшуюся нишу устремились один за другим уставшие водители (подробности)