Что говорят люди, простоявшие часами на заблокированной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Спасатели демонтировали барьерные ограждения. Фото: telegram-канал Василия Голубева.

Второй день в Ростовской области машины стоят в заторе, который образовался на федеральной трассе в М-4 «Дон». 30 марта из-за сильного снега и легковушки, и большегрузы, и пассажирские автобусы встали в глухую пробку. У многих не было с собой еды и воды, заканчивалось топливо.

Уже в восемь вечера на участке трассы движение было закрыто в обе стороны, а на помощь людям выдвинулась спецтехника.

- Там говорят авария какая-то впереди, рассказывает Николай, - он стоит в пробке в районе города Шахты. - На той стороне фура стояла поперек. Это мне дочь прислала сообщение, она тоже застряла на 952-м километре. Мы хотели объехать все это, поехали через Каменоломни, там тоже мрак. 40 км до Синегорской оставалось. Мы добрались до поселка, там фура лежит. Снега по пояс, перекаты. Порядка 30 машин стоят поперек, легковые все. Мы кое-как развернулись и обратно сюда приехали. И тут встали. Кто-то до пунктов обогрева добрался.

- Вот уже почти два ночи, - рассказывает Алена, которая оказалась в снежном заторе с мужем. – А сейчас не поймешь, где стоим. Середины пробки даже не видно, до Каменска километров 50, пробка просто никуда не движется, все стоят, машины работают на холостом ходу. Многие водители жалуются, что заканчивается бензин. У нас его тоже не очень много. Здесь вокруг ни одной станции заправочной, ни столовых, никаких карманов. Некуда заехать, ни поесть, ни попить элементарно. Понятное дело туалета тоже нет. У многих есть оптимизм, что скоро все-таки поедем, но пока, если честно, кажется что это только оптимизм.

Чтобы хоть как-то перераспределить поток, спасатели МЧС разрезали ограждения и водители могли своим ходом выехать на второстепенные дороги поближе к населенным пунктам – Гуково, Белой Калитве, Новошахтинску, Зверево.

По состоянию на 11:00, пробка сократилась до 21 км, - рассказали в МЧС России по Ростовской области. - Участок трассы также закрыт. При этом движение возобновлено в обе стороны оказавшихся в заторе машин.

ОФИЦИАЛЬНО

Помощь ведется

- Развернуто восемь мобильных пунктов обогрева и питания, 17 пунктов временного размещения, в ПВР размещено 187 человек, из них 58 детей, - рассказал в своем телеграмм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Организовано восемь маршрутов доставки продуктов.

Сообщается, что всего к ликвидации ЧС привлекли 232 человека и 150 единиц техники. Водителям раздали 1300 литров бензина и 1700 литров дизельного топлива.

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- Муж стоит с 13 дня на подъезде к Каменску, бензин почти на нуле нет ни еды, ни воды, - рассказала одна из дончанок. (подробности)

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Как только промежуток освобождается от металлического ограждения, в образовавшуюся нишу устремились один за другим уставшие водители (подробности)