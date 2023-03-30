«Главное — от холода не умереть»: Волонтеры с пациентами из Мариуполя оказались в снежном плену в Ростовской области

Читатели днем сообщали о том, что простояли в пробке в районе Каменска-Шахтинского пять часов, а проезжавшие транзитом — девять (!) часов. Фото: Александра Микаелян

Из-за ветра и налипания мокрого снега, нехарактерного для Ростовской области в конце марта, на трассе М-4 «Дон» произошло несколько ДТП и образовались многокилометровые заторы.

Вот уже несколько часов 30 марта люди стоят в заторах. Водители, с которыми нам удалось поговорить, говорят: метет так, что сдувает с ног. А в районе Новошахтинска сугробы такие, что взрослые мужчины проваливаются по пояс. Сотни машин оказались в снежном плену. Люди, когда ловит Интернет, делятся переживаниями в городских пабликах: «Нет воды, еды, заканчивается бензин». А прямо сейчас в районе Новошахтинска в снегу наглухо застряла скорая помощь сразу с тремя пациентами. Два волонтера и водитель везут людей из Москвы после операций и лечения домой, в Мариуполь. Волонтер Александра Микаелян рассказала читателям «КП — Ростов-на-Дону», что происходит в пробке прямо сейчас.

«ВЕТЕР МУЖЧИН С НОГ СБИВАЕТ!»

Александра — волонтер синодального центра. В составе двух волонтеров и водителя она на скорой помощи сопровождает в Мариуполь троих пациентов, которые были прооперированы в Москве. Им оставалось ехать всего 300 километров, когда снегопад заставил остановиться.

- Мы стоим уже шестой час, - рассказывает Александра. - Метель настолько жуткая — ветер с ног мужчин сбивает! Все по машинам сидят без воды и еды, у кого-то уже топливо заканчивается. Это просто какая-то страшная ловушка.

Вот такая видимость была на трассе до темноты. Фото: Александра Микаелян

Судя по геометке, которую прислала Александра, их карета скорой помощи съехала с М-4 «Дон» и находится где-то в районе поселка Березки, неподалеку от Гукова.

- Тут такая же пробка - машины одна за другой стоят, только в один ряд. Видимо, все хотели объехать, - осматривается собеседница.

ДЕЛЯТСЯ ТОПЛИВОМ, ПУСКАЮТ ПОГРЕТЬСЯ

Экстренные службы сюда пока не добрались. Справляться приходится самим.

- Мужики машины толкали — руки себе поотморозили, - продолжает волонтер. - Я в жизни не видела такой метели почти в апреле под Ростовом. Точно такой погоды не ожидали — ехали в легких вещах. Я - в летних кроссовках.

Люди даже в самых суровых условиях приходят друг другу на выручку.

- Кто-то подходил, спрашивал, нужно ли поделиться с нами топливом, - оценила заботу людей Александра. - А мы сказали, если нужно кому, то можно к нам приходить погреться, если замерзнете. У нас два места. Можно сказать, на чемоданах, на коленках, но но уж лучше, чем замерзнуть. Потеснимся как-нибудь!

ПИТАЮТСЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩЬЮ

Что касается провизии, то выручает гуманитарная помощь, которую везли волонтеры в Мариуполь. Спасаются детским пюре в баночках.

- Но это не самое главное. Главное — от холода не умереть, чтобы топливо не закончилось, - говорит серьезно волонтер.

КАК ПОГОДКА?

Мокрый снег и сильный ветер до 1 апреля

Как рассказали в ростовском гидрометцентре, в ночь на 31 марта столбик термометра может снизиться до 0 — +2 градусов. Днем потеплеет до +6 — +8 градусов. В течение ночи и утром продолжится мокрый снег. Ветер может усиливаться до 14 метров в секунду.

1 апреля существенных осадков синоптики не ожидают. В Ростов снова придет потепление. Ночью температура будет составлять 0 — +2 градусов, а днем поднимется до +10 — +12 градусов.

Экстренные службы сообщают о многокилометровых заторах на дорогах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОФИЦИАЛЬНО

«Прогноз по осадкам неблагоприятный»

Доклады об обстановке на трассе М-4 «Дон» постоянно получает губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Там ситуация очень непростая, - написал в социальных сетях глава региона. – Но поскольку прогноз по осадкам неблагоприятный, экстренно провели заседание оперштаба ЧС.

В Главном управлении МЧС России по Ростовской области развернут межведомственный оперативный штаб. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.

Для координации действий сил и средств на участки с затрудненным движением направлены оперативные группы местных гарнизонов пожарной охраны. Также Организован мониторинг дорожной обстановки с применением видеокамер.

- Развернуты пункты обогрева. На месте работает порядка 60 человек и 40 единиц техники, - добавил он.

КОНКРЕТНО

Где находятся пункты обогрева

960-ый км трассы М-4 ДОН,

969-ый км трассы М-4 ДОН (Осиновая балка),

925-ый км трассы М-4 ДОН,

362-ый км трассы А-260,

Белокалитвинское направление (н.п. Краснодонецкмй, Синегорский, Богураевский, Красногорка)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Движение прекращено

30 марта с 20.00 и до особого распоряжения временно прекращает движение для ликвидации последствий снегопада М-4 «Дон» в обоих направлениях на участке км 907 – км 983 в прямом и обратном направлениях.

- На помощь направлены семь экипажей аварийных комиссаров с платных участков М-4 «Дон», в том числе из Ростовской, Воронежской областей и Краснодарского края, - информирует «Автодор».

Чтобы расчистить проезжую часть, тяжелую технику федеральные автодорожники стягивают со стройобъектов. Кроме того, водителям, застрявшим в сугробах, помогают и сотрудники Госавтоинспекции.

КСТАТИ

Без света – 35 тысяч человек

Как сообщил в своей телеграм-канале губернатор Василий Голубев, непогода оставила без электричества почти 35 тысяч жителей Ростовской области в восьми районах и трех городах в центре региона. Из-за аварий часть населения этих территорий остается без света, постепенно электроснабжение восстанавливается.

Речь идет о Каменске-Шахтинском, Звереве, Гукове, Каменском районе, Красносулинском районе, Орловском, Багаевском, Семикаракорском, Белокалитвинском и сельском Октябрьском.

В донском регионе 343 бригады привлечены задействованы в оперативно-восстановительных работах. В них входит 1244 человека и 640 единиц техники.

- Работы будут выполнятся в круглосуточном режиме, - заверил глава региона.

Известно, что соблюдение прав граждан, попавших в зону отключения электроэнергии взяла на контроль областная прокуратура.

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