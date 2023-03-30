На участке трассы М-4 «Дон» временно прекратили движение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение по федеральной трассе М-4 «Дон» на участке км 907 – км 983 в прямом и обратном направлениях приостанавливается 30 марта с 20.00 до особого распоряжения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Прекращение движения вызвано необходимостью ликвидации последствий снегопада.

Федеральные дорожники стягивают тяжелую технику со строительных объектов для расчистки проезжей части и восстановления движения в штатном режиме.

Отмечается, что на помощь водителям, оказавшимся в заторе, направлены семь экипажей аварийных комиссаров с платных участков М-4 «Дон». Связь с ними необходимо держать по номеру *2323.

Ранее стало известно, что помощь водителям оказывают спасатели МЧС. Для оказания помощи в буксировке транспортных средств сосредоточена тяжелая техника от Донского спасательного центра МЧС России и пожарно-спасательных гарнизонов. Также были развернуты пункты обогрева.Всего работают порядка 60 человек и 40 единиц техники.

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